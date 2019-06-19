Объем выполненных стройработ в Украине в мае вырос на 15,7% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в мае 2019 года увеличился на 15,7% по сравнению с маем-2018, в апреле-2019 к апрелю-2018 этот показатель вырос на 29,4%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Согласно информации статведомства, объем выполненных строительных работ в мае-2019 увеличился на 6,3% по сравнению с апрелем-2019 (согласно сезонно скорректированным данным – снизился на 4,1%), тогда как в апреле-2019 этот показатель снизился на 4,1% по сравнению с мартом-2019.
В соответствии с сообщением, в мае-2019 к маю-2018 объем работ сократился в жилищном строительстве и возрос в нежилом и инженерном. Согласно нескорректированным данным, падение в жилом строительстве составило 13,4%. Нежилое строительство возросло на 28,9%, строительство инженерных сооружений – на 25,6%.
Кроме этого, Госстат сообщил, что в мае объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с апрелем сократился на 10,1%, нежилых – возрос на 7,6%, инженерных сооружений – также вырос на 13,1%.
В январе-мае-2019 по сравнению с январем-маем-2018 падение объема строительных работ зафиксировано в двух областях Украины, в частности, в Ивано-Франковской (на 2,4%, до 896,9 млн грн), Ривненской (на 7,4%, до 635,7 млн грн).
Наибольший рост объемов выполненных стройработ за первые пять месяцев 2019 года зафиксирован в Винницкой (в 2,6 раза, до 3 млрд 105,3 млн грн), Черниговской (в 1,8 раза, до 473,8 млн грн) и Кировоградской (в 1,7 раза, до 640 млн грн) областях.
В Киеве объем выполненных работ по строительству за пять месяцев текущего года вырос на 19,4% и составил 12,205 млрд грн.
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