В ПриватБанке рассказали, какие финтехновинки готовят выпустить в ближайшее время

ПриватБанк дополняет терминалы технологией работы с бесконтактными картами не только для пополнения счета, но и для совершения платежей.

Об этом в интервью порталу «Минфин» рассказал член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Алексей Шабан.

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“Мы понимаем, что банк с таким большим количеством отделений должен развивать не только Приват24, но и повышать качество контакта клиента с банком «на земле». Мы добиваемся, чтобы у клиента было как можно меньше проблем с обслуживанием в отделении или терминале”, – говорит Алексей Шабан.

В Приват24 летом планируют добавить виртуальную платежную карту. Это будет не интернет-карта, а Универсальная или Карта для выплат.

“Суть в том, что если срок действия карты клиента закончился, он сможет продолжать пользоваться ею в интернете, а пластиковую получить, когда ему удобно”, – объясняет эксперт.

По его словам, не придется ходить за картой в банк, ее можно будет получить в диспенсере терминала самообслуживания. Клиент введет номер телефона и получит свою карту.

Также в банке работают над уменьшением очередей в отделениях.

“Речь идет, в частности, о различных технологиях распознавания лиц, что поможет нам быстрее коммуницировать с клиентом. Например, сообщать начальнику отделения о визите важного клиента. Или подсказать клиент-менеджеру, чем помочь ставшему в очередь клиенту. Пока реализовать это во всей сети мы не готовы, но что-то из этих фишек к концу года в пилотных отделениях появится”, – добавляет Шабан.

Также появится сервис биометрической идентификации по лицу клиента в торговых сетях.