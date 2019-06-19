Объем промышленной продукции Донецкой области с начала года увеличился

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе-мае 2019 года по сравнению с январем-маем 2018 года выросло на 4,2%. В мае объем продукции был на 0,6% больше, чем в мае 2018 года, однако на 7,8% меньше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Снижение производства в мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем произошло из-за того, что в апреле было завершено изготовление уникальной техники на экспорт, а майский объем машиностроительной продукции на фоне высокой базы сравнения оказался почти вдвое меньше, при сохранении значительного прироста с начала года.

Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем произведенной продукции увеличился в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,4%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,3%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 5,4%, производстве химических веществ и химической продукции – на 7,0%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 8,0%, машиностроении – на 23,4%.

Уменьшился по сравнению с январем-маем 2018 года выпуск продукции в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов на 2,4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 6,9%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 10,0%.

Добыча рядового угля в январе-мае 2019 года по сравнению с январем–маем предыдущего года выросла на 6,9% и составила 5,3 млн т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 4,5 млн т, что по сравнению с январем-маем 2018 года больше на 9,4%. Вместе с тем объем каменного угля для коксования в январе-мае 2019 года по сравнению с январем-маем 2018 года сократился на 4,0%.

Производство кокса в январе-мае 2019 года, составив 2,1 млн т, уменьшилось по сравнению с январем-маем 2018 года на 6,6%.

Выплавка чугуна в январе-мае 2019 года составила 3,5 млн т, что на 3,4% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Выплавка стали, составив также 3,5 млн т, по сравнению с январем-маем 2018 года увеличилась на 4,8%. Выпуск горячекатаного плоского проката в январе–мае 2019 года по сравнению с январем-маем предыдущего года вырос на 9,1%, холоднокатаного – на 4,1%.

Производство электроэнергии в январе-мае 2019 года составило 5,8 млрд кВт·час, что по сравнению с январем-маем 2018 года меньше на 9,6%.