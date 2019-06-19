Morgan Stanley рекомендует клиентам отдавать предпочтение коротким евробондам Украины вместо длинных

Morgan Stanley сменил рекомендацию с «покупать» на «нейтральную» по украинским еврооблигациям с погашением в 2028 году.
Это связано с их подорожанием в район целевого уровня 8% годовых и сохранением рисков в отношении ПриватБанка, МВФ и переговоров с Россией о транзите газа, говорится в отчете банка по Украине, вышедшем на минувшей неделе по итогам визита его аналитиков в Киев, пишет Интерфакс-Украина.
«Мы смещаем наши предпочтения с длинного конца на короткий конец кривой», — подчеркнули аналитики.
Согласно отчету, теперь среди украинских бумаг Morgan Stanley выделяет еврооблигации с погашением в 2021 году.
Аналитки банка указали в отчете в качестве позитива на приверженность новой администрации преемственности политики и постоянному сотрудничеству с Международным валютным фондом, в том числе в отношении земельной реформы. Они прогнозируют, что Украина может получить транш от МВФ в четвертом квартале 2019 года, что позволяет считать управляемой ситуацию с обслуживанием и погашением госдолга, особенно учитывая увеличение вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма.
В Morgan Stanley допускают, что «бычий» прогноз, основанный на ускорении реформ, может материализоваться, однако оценивать его еще слишком рано, так как отсутствует уверенность в создании Президентом Владимиром Зеленским сильной реформаторской коалиции в парламенте, сохраняется конфликт с Россией и пока безрезультатны переговоры о транзите газа, а также остаются очень высокие потребности во внешнем финансировании.
Согласно базовому прогнозу, совокупный госдолг Украины сократится с 60% ВВП до 54,5% ВВП к 2023 году. Аналитики указывают на высокий валютный риск, так как доля валютного долга составляет 70%. Улучшить ситуацию, по мнению Morgan Stanley, может дальнейший рост портфеля внутренних госбумаг у нерезидентов благодаря подключению Clearstream, стабильности гривни и позитивным оценкам ситуации. С начала года этот портфель уже достиг $1,8 млрд, или 6% от общего объема ОВГЗ в обращении, а к концу 2015 году может увеличиться до 15%, считают в банке.
Подчеркивается, что Украина все еще очень зависима от внешних рынков и способности рефинансировать свой валютный долг. На оставшуюся часть 2019 года потребности в финансировании, исключая рынок внутренних бумаг, составляют около $3 млрд, а на 2020 год — почти $7 млрд, говорится в документе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 19651 14
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2710 9
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 3199 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 772 6
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 31990 5
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 10275
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 3199 7
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2710 9
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:10 - 2445
С 1 июля состоится повышение пенсий для отдельных категорийВчера, 17:02 - 1748 2
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)2 ч. назад - 378
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 1869
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21656 26
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4384 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1673 2