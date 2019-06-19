Morgan Stanley рекомендует клиентам отдавать предпочтение коротким евробондам Украины вместо длинных

Morgan Stanley сменил рекомендацию с «покупать» на «нейтральную» по украинским еврооблигациям с погашением в 2028 году.

Это связано с их подорожанием в район целевого уровня 8% годовых и сохранением рисков в отношении ПриватБанка, МВФ и переговоров с Россией о транзите газа, говорится в отчете банка по Украине, вышедшем на минувшей неделе по итогам визита его аналитиков в Киев, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы смещаем наши предпочтения с длинного конца на короткий конец кривой», — подчеркнули аналитики.

Согласно отчету, теперь среди украинских бумаг Morgan Stanley выделяет еврооблигации с погашением в 2021 году.

Аналитки банка указали в отчете в качестве позитива на приверженность новой администрации преемственности политики и постоянному сотрудничеству с Международным валютным фондом, в том числе в отношении земельной реформы. Они прогнозируют, что Украина может получить транш от МВФ в четвертом квартале 2019 года, что позволяет считать управляемой ситуацию с обслуживанием и погашением госдолга, особенно учитывая увеличение вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма.

В Morgan Stanley допускают, что «бычий» прогноз, основанный на ускорении реформ, может материализоваться, однако оценивать его еще слишком рано, так как отсутствует уверенность в создании Президентом Владимиром Зеленским сильной реформаторской коалиции в парламенте, сохраняется конфликт с Россией и пока безрезультатны переговоры о транзите газа, а также остаются очень высокие потребности во внешнем финансировании.

Согласно базовому прогнозу, совокупный госдолг Украины сократится с 60% ВВП до 54,5% ВВП к 2023 году. Аналитики указывают на высокий валютный риск, так как доля валютного долга составляет 70%. Улучшить ситуацию, по мнению Morgan Stanley, может дальнейший рост портфеля внутренних госбумаг у нерезидентов благодаря подключению Clearstream, стабильности гривни и позитивным оценкам ситуации. С начала года этот портфель уже достиг $1,8 млрд, или 6% от общего объема ОВГЗ в обращении, а к концу 2015 году может увеличиться до 15%, считают в банке.

Подчеркивается, что Украина все еще очень зависима от внешних рынков и способности рефинансировать свой валютный долг. На оставшуюся часть 2019 года потребности в финансировании, исключая рынок внутренних бумаг, составляют около $3 млрд, а на 2020 год — почти $7 млрд, говорится в документе.

Справка Finance.ua: