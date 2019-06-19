Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows Terminal для Windows 10

В прошлом месяце во время проведения конференции Build корпорация Microsoft анонсировала новое приложение для работы с командной строкой – Windows Terminal. Это новое единое пространство, откуда пользователь может получить доступ к традиционной командной строке CMD, средству PowerShell и подсистеме Windows Subsystem for Linux (WSL), которая позволяет запускать программы для Linux внутри Windows. Хотя разработчики могли скомпилировать и использовать Windows Terminal из кода, доступного на GitHub, Microsoft наконец выпустила простой установщик через Windows Store, чтобы новым инструментом смогли воспользоваться все желающие.

Приложение Windows Terminal обеспечивает поддержку нескольких вкладок, а также включает темы и настройки для разработчиков. Однако пока что нынешняя версия не обладает полными функциональными возможностями, так что для получения доступа ко всем параметрам настроек нужно будет отредактировать файл JSON. У Microsoft есть несколько инструкций по настройке параметров и привязок клавиш в файле JSON, также можно изменить фоновое изображение. Windows Terminal также будет поддерживать полный рендеринг текста на основе GPU и DirectX и даже эмодзи.