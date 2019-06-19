Во время сегодняшнего запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy центральная часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась неподалеку. Сразу оговорим, что основная часть миссии пока идет успешно. Прямая трансляция запуска продолжается на YouTube-канале SpaceX.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 19189 13
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 2909 7
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2583 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 680 6
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 31366 5
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 31366 5
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 19189 13
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 8136
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 2909 7
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2583 7
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Около часа назад - 195
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 1718
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21608 26
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4359 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1665 2