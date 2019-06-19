Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)

Во время сегодняшнего запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy центральная часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась неподалеку. Сразу оговорим, что основная часть миссии пока идет успешно. Прямая трансляция запуска продолжается на YouTube-канале SpaceX.