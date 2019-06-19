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Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)

Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)

Во время сегодняшнего запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy центральная часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась неподалеку. Сразу оговорим, что основная часть миссии пока идет успешно. Прямая трансляция запуска продолжается на YouTube-канале SpaceX.

По материалам ITC.ua
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