Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за рассрочки компаниям Онищенко

Шестой апелляционный админсуд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, вынесенное в ноябре 2017 года, который удовлетворил иск экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова к ГФС.

Решением Окружного админсуда, которое подтвердил суд апелляционной инстанции, ответственность за предоставление рассрочек компаниям нардепа Александра Онищенко фактически переводится с главы ГФС Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. В решении отмечалось, что он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ДФС.

«Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Госналоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ», — пишут Наші гроші.

Напомним, НАБУ подозревает Насирова в том, что с мая 2015-го по март 2016 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке для подконтрольных Онищенко ООО Надра Геоцентр, ООО Фирма Хас и ООО Карпатнадраінвест платежей по рентной плате за пользование недрами на общую сумму 2,019 млрд грн. Деньги в бюджет так и не поступили. В НАБУ заявили, что законных оснований для решений о рассрочке не было, они принимались главой ГФС «задним числом» и без согласования с Министерством финансов.