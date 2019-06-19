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Эстонская авиакомпания прекратит выполнять рейс Киев-Таллинн

Эстонская авиакомпания прекратит выполнять рейс Киев-Таллинн

Авиакомпания Nordica в конце октября 2019 закроет прямые рейсы из Таллинна в Киев, Тронхейм, Вильнюс, Копенгаген и Вену из-за убыточности.

С зимнего расписания сезона 2019/2020 годов маршрутная сеть перевозчика сократится до трех направлений – из столицы Эстонии в Варшаву, Стокгольм и Брюссель.

Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, в авиакомпании пообещали переоформить бронирование или вернуть деньги без применения штрафных санкций.

Все коммерческие риски по этим маршрутам будет нести польская авиакомпания LOT, которая с 1 июля займется продажей билетов и предоставлением клиентам сервиса, тогда как Nordica будет осуществлять рейсы только по заказу LOT.

“Сильная конкуренция и избыток мест на маршрутах из Таллинна не позволяют нам сегодня работать с прибылью”, – объяснила решение компании член правления Nordica Кристи Оякяер.

Перевозчик намерен сосредоточиться на выполнении рейсов по заказу других авиакомпаний. Благодаря этому в Nordica рассчитывают сохранить численность флота и персонала.

По материалам Avianews.com
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