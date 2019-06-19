Межбанк: Первый день недели на валютном рынке прошел активно

Первый день этой недели на валютном рынке прошел активно и с двояким результатом для гривны.
С одной стороны – не оправдались опасения тех участников рынка, кто ожидал сокращения предложения на торгах. Валюту продавали в необходимых для межбанка объемах и все покупатели закрыли свои покупки. Таким образом, пока эффект вливаний гривны в виде возмещений НДС экспортерам еще не “ударил” по курсу и особо на межбанк не давил.
С другой стороны – и покупатели особо от ситуации сегодня не выиграли. Продавцы смогли “гнуть свою линию” и валюта не подешевела. По факту, доллар за сегодня подорожал с утренних 26,12/26,16 до 26,17/26,19 гривен. Несмотря на продажи нерезидентами доллара и евро под завтрашний аукцион по ОВГЗ – основную часть предложения поглощал сам рынок, что позволяло продавцам не уступать по цене, а периодически и подтягивать котировки вверх.
Особого перевеса предложения на рынке не наблюдалось и все участники рынка нашли компромисс по курсу в пределах коридора 26,18-26,21 гривны за доллар.
С самого начала сессии предложение было ниже спроса и доллар быстро ушел со стартовых котировок 26,12/26,16 гривен к отметке 26,20/26,23 к 11 часам. После этого на торги вышли основные продавцы и своими предложениями доллара сбили курс до 26,18/26,20 к полудню. К обеду котировки остановились на отметке 26,19/26,21 гривен за доллар и продержались в этих пределах уже до самого окончания активной фазы сессии. Лишь к концу сессии доллар еще чуть просел – до уровня в 26,17/26,19 к 17:00.
Главные события 24 июня на межбанке: Рост доллара с утренних 26,12/26,16 гривен до 26,20/26,23 к моменту завершения сессии; НБУ не выходил на торги в публичном формате;тСправочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,1905 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 25 июня установлен на уровне 26,191201.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,19 / 26,21
евро – 29,83 / 29,85
российский рубль – 0,4161 / 0,4162
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