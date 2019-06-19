НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в правила купли-продажи э/э на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка э/э, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых “prices cap”.
Проект постановления об изменениях в Правила рынка “на сутки вперед” (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР) НКРЭКУ утвердила на заседании в понедельник.
Правила откорректированы с учетом постановления Кабинета министров о возложении спецобязательств (PSO) на рынке э/э (принятого 5 июня и откорректированного 12 июня).
Правила предполагают 9-месячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.
При возложении PSO на оператора системы передачи (НЭК “Укрэнерго”) это значение будет умножаться на понижающий коэффициент (отношение фактической оптовой рыночной цены без дотаций к фактической оптовой рыночной цене, содержащей дотационные сертификаты).
По предварительным расчетам НКРЭКУ, осуществленным для оценки расходов НЭК “Укрэнерго” по закупке “технологической” э/э на РСВ, средняя граничная цена на РСВ на период действия ценовых ограничений составит 1,62 грн за кВт-ч (без НДС).
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