Японские ученые создают комнату-зарядку для смартфонов

Университетские исследователи занимаются разработкой технологии, которая превращает целую комнату в беспроводное устройство для зарядки батарей смартфонов и других устройств.
Группа, возглавляемая профессором Токийского университета Есихиро Кавахара, успешно испытала эту технологию в специально построенном помещении.
В стены и пол вмонтированы панели, создающие магнитное поле по всему помещению.
Испытание продемонстрировало, что смартфон получает электроэнергию и его батарея начала заряжаться. Освещение в комнате также работало без подключения к электрической сети.
Создаваемая система избавляет от необходимости размещать телефоны и другие устройства в непосредственной близости от зарядного устройства.
Исследователи рассказали, что они соблюдают международные правила безопасности при использовании магнитных полей. Дальнейшей задачей является повышение эффективности зарядки и снижение затрат.
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