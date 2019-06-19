Японские ученые создают комнату-зарядку для смартфонов

Университетские исследователи занимаются разработкой технологии, которая превращает целую комнату в беспроводное устройство для зарядки батарей смартфонов и других устройств.

Группа, возглавляемая профессором Токийского университета Есихиро Кавахара, успешно испытала эту технологию в специально построенном помещении.

В стены и пол вмонтированы панели, создающие магнитное поле по всему помещению.

Испытание продемонстрировало, что смартфон получает электроэнергию и его батарея начала заряжаться. Освещение в комнате также работало без подключения к электрической сети.

Создаваемая система избавляет от необходимости размещать телефоны и другие устройства в непосредственной близости от зарядного устройства.

Исследователи рассказали, что они соблюдают международные правила безопасности при использовании магнитных полей. Дальнейшей задачей является повышение эффективности зарядки и снижение затрат.