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Компания Ахметова привлекла в Германии 90 млн евро на строительство ветроэлектростанции

Компания Ахметова привлекла в Германии 90 млн евро на строительство ветроэлектростанции

Компания «ДТЭК» Рината Ахметова привлекла 90 миллионов евро кредитов в немецких банках для строительства второй очереди «Приморской ветроэлектростанции».

Кредит предоставили сразу 3 немецких банка под гарантии кредитных экспортных агентств. Срок кредитования должен составить 10 лет.

Отмечается, что вторую очередь «Приморской ветроэлектростанции» начали строить 4 июня на Запорожье. Мощность второй очереди должна составить 100 мегаватт, а мощность всей электростанции – 200 мегаватт.

По материалам hromadske.tv
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