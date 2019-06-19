Компания Ахметова привлекла в Германии 90 млн евро на строительство ветроэлектростанции

Компания «ДТЭК» Рината Ахметова привлекла 90 миллионов евро кредитов в немецких банках для строительства второй очереди «Приморской ветроэлектростанции».
Кредит предоставили сразу 3 немецких банка под гарантии кредитных экспортных агентств. Срок кредитования должен составить 10 лет.
Отмечается, что вторую очередь «Приморской ветроэлектростанции» начали строить 4 июня на Запорожье. Мощность второй очереди должна составить 100 мегаватт, а мощность всей электростанции – 200 мегаватт.
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