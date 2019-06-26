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В продаже появится коллекция гиперкаров за 13 млн долларов

В продаже появится коллекция гиперкаров за 13 млн долларов

Лидер африканской страны Экваториальная Гвинея – по имени Теодор Обианг Нгуема Мбасого – и его сын, вице-президент, которого зовут Теодоро Нгуема Обианг Мангу, распродадут коллекцию гиперкаров.

Собственно, последний и собрал коллекцию автомобилей. Она насчитывает более, чем два десятка дорогих и редких экземпляров, среди которых – несколько гиперкаров. Их всех выставят на аукцион в этом году.

Когда именно состоятся торги, пока неясно. По предварительным данным, этим займётся аукционный дом Bonhams, распродажу устроят в гольф-клубе Bonmont Golf&Country Club в Швейцарии. По предварительным данным, самая низкая оценочная стоимость коллекции стартует от $13 млн.

Вице-президент Экваториальной Гвинеи – сын главы государства, который правит с 1979 года. Сам он заступил на занимаемую должность в 2012 году, будучи уже весьма состоятельным человеком. Ещё в 2010-2011 годах правительство США опубликовало информацию о незаконной денежной и имущественной собственности вице-президента. Среди которой, например, вилла во Франции стоимостью €100 млн, большая яхта и коллекция редких автомобилей.

По материалам autonews.ua
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