В продаже появится коллекция гиперкаров за 13 млн долларов

Лидер африканской страны Экваториальная Гвинея – по имени Теодор Обианг Нгуема Мбасого – и его сын, вице-президент, которого зовут Теодоро Нгуема Обианг Мангу, распродадут коллекцию гиперкаров.
Собственно, последний и собрал коллекцию автомобилей. Она насчитывает более, чем два десятка дорогих и редких экземпляров, среди которых – несколько гиперкаров. Их всех выставят на аукцион в этом году.
Когда именно состоятся торги, пока неясно. По предварительным данным, этим займётся аукционный дом Bonhams, распродажу устроят в гольф-клубе Bonmont Golf&Country Club в Швейцарии. По предварительным данным, самая низкая оценочная стоимость коллекции стартует от $13 млн.
Вице-президент Экваториальной Гвинеи – сын главы государства, который правит с 1979 года. Сам он заступил на занимаемую должность в 2012 году, будучи уже весьма состоятельным человеком. Ещё в 2010-2011 годах правительство США опубликовало информацию о незаконной денежной и имущественной собственности вице-президента. Среди которой, например, вилла во Франции стоимостью €100 млн, большая яхта и коллекция редких автомобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 8145 10
Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого разаВчера, 02:25 - 8221 7
Импорт газа для запасов на зиму может остановиться: эксперты разъяснили ситуациюПозавчера, 21:01 - 1309 7
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 870 3
Промпроизводство в Украине резко замедлило ростВчера, 10:00 - 856 3
В каких зарубежных магазинах скупаются украинцыВчера, 09:32 - 9579
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 8145 10
Какие авто 2019 года плохо защищены от угона - исследованиеВчера, 13:39 - 1758
Сколько субсидий получают украинцыВчера, 08:13 - 1239
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 870 3
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 274
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3594
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3602
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22680 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5119 1