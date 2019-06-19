Украина может втрое увеличить объем инвестиций в страну - секретарь инвестсовета

Украинский IT-предприниматель, общественный деятель и волонтер Давид Арахамия, которого Президент Владимир Зеленский назначил секретарем Национального инвестиционного совета, считает, что Украина может как минимум втрое увеличить объем инвестиций в страну.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Не хочу декларировать много на старте, но все предварительные консультации с крупными инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может как минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от Президента сделать этот процесс как можно более быстрым», – прокомментировал свое назначение Арахамия.

В АП сообщили, что Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи. Окончил Европейский университет, имеет степень магистра экономики. Прошел магистерскую программу Professional management в Open University (Лондон). Соучредитель международной IT-компании Template Monster. Основатель волонтерской организации «Народный проект», которая помогает украинским военным на востоке. С 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium.