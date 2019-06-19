Huawei представила сразу три смартфона серии Nova 5

На большой презентации в Китае компания Huawei представила три новых смартфона: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i. Первые два получили дизайн в стиле Honor 20, но фронтальная камера у них размещена не в отверстии, а в каплевидном вырезе.

Главной особенностью базовой модели Nova 5 стал новейший субфлагманский процессор Kirin 810. Это второй чип компании, производимый по 7-нм техпроцессу. Первый — более мощный Kirin 980. Им оснащён Nova 5 Pro.

В остальном модели идентичные. Экран — 6,39 дюйма с OLED-матрицей, разрешением FHD+ и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп. Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и технологию DC Dimming для регулировки частоты мерцания.

Сканер отпечатков встроен под панель. Основная камера имеет четыре модуля: главный на 48 Мп, широкоугольный на 16 Мп и два сенсора по 2 Мп для съёмки макро и замера глубины резкости. За автономность отвечает аккумулятор на 3 500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью до 40 Вт. За полчаса Nova 5 и 5 Pro заряжаются на 85%.