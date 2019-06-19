Huawei представила сразу три смартфона серии Nova 5

На большой презентации в Китае компания Huawei представила три новых смартфона: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i. Первые два получили дизайн в стиле Honor 20, но фронтальная камера у них размещена не в отверстии, а в каплевидном вырезе.
Главной особенностью базовой модели Nova 5 стал новейший субфлагманский процессор Kirin 810. Это второй чип компании, производимый по 7-нм техпроцессу. Первый — более мощный Kirin 980. Им оснащён Nova 5 Pro.
В остальном модели идентичные. Экран — 6,39 дюйма с OLED-матрицей, разрешением FHD+ и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп. Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и технологию DC Dimming для регулировки частоты мерцания.
Сканер отпечатков встроен под панель. Основная камера имеет четыре модуля: главный на 48 Мп, широкоугольный на 16 Мп и два сенсора по 2 Мп для съёмки макро и замера глубины резкости. За автономность отвечает аккумулятор на 3 500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью до 40 Вт. За полчаса Nova 5 и 5 Pro заряжаются на 85%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человекВчера, 08:03 - 3093 15
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 1999 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 305 6
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 1985 5
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 16316 5
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 29481 4
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 16316 5
Для Viber представлено крупное обновлениеВчера, 03:24 - 13738 2
С марта Украину покинуло 1,3 млн человекВчера, 08:03 - 3093 15
Межбанк: против гривны сыграет два важных фактораВчера, 11:10 - 2316
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 1162
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21511 26
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4292 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1643 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2139