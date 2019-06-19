Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой.
Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ Президент подписал 21 июня.
“В состав совета входят премьер-министр Украины, глава Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также по согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов”, – говорится в документе.
Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь – глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014 – 2017, кандидат в народные депутаты от партии “Слуга народа” Давид Арахармия. Также в Нацсовет включены заместитель главы Администрации Президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник Президента Олег Устенко.
В составе Нацсовета после изменения его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.
Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию – это президенты, генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человек5 ч. назад - 1689 8
4% ВВП формирует IT-индустрияВчера, 18:06 - 1344 5
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 12965 4
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 2004 4
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детей2 ч. назад - 1519 3
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 12965 4
Для Viber представлено крупное обновление10 ч. назад - 9642
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз Минфина2 ч. назад - 7976
В Крыму оборот фальсифицированного дизельного топлива достигает 47%Вчера, 19:02 - 6780 2
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 2004 4
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыОколо часа назад - 89
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21192 25
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4120
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1572 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2088