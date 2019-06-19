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Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ Президент подписал 21 июня.
 
“В состав совета входят премьер-министр Украины, глава Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также по согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов”, – говорится в документе.
 
Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь – глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014 – 2017, кандидат в народные депутаты от партии “Слуга народа” Давид Арахармия. Также в Нацсовет включены заместитель главы Администрации Президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник Президента Олег Устенко.
 
В составе Нацсовета после изменения его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.
 
Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию – это президенты, генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций.
 
Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам Корреспондент.net
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