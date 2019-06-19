По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,146 млн и 36,151 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 27), Максимальный курс продажи доллара 26,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,18-26,19 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активные заявки по доллару на сумму более 66,297 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2200 – 15 00026,2000 – 10 00026,1800 – 10 00026,1700 – 23 00026,1600 – 20 00026,1600 – 30 00026,1600 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1700 – 3 500

26,1800 – 5 500

26,1800 – 10 000

26,1800 – 20 000

26,1800 – 20 000

26,1800 – 3 000

26,1800 – 8 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2055 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1506 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.