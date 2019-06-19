По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,146 млн и 36,151 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 27), Максимальный курс продажи доллара 26,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,18-26,19 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активные заявки по доллару на сумму более 66,297 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1700 – 3 500
26,1800 – 5 500
26,1800 – 10 000
26,1800 – 20 000
26,1800 – 20 000
26,1800 – 3 000
26,1800 – 8 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2055 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1506 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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