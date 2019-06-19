Зубко предлагает "перекроить" области по четыре района вместо 26

Реформа децентрализации сделала неотложным изменение административно-территориального устройства страны.

Об этом в интервью «Левому берегу» заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

“Принятие закона «Об основах административно-территориального устройства» даст возможность внедрить принцип, когда на область (например, Житомирскую), мы получим четыре района. Они будут насчитывать в себе более 150 000 человек вместе с городом областного значения. И это позволит практически поднять уровень РГА. Хотя, по моему убеждению, должен быть не только райсовет и его исполком, но и префект, который работает в этом райсовете”, – сказал Зубко.

По его словам, эта территориальная реформа аккумулирует в себе такие понятия, как госпитальный округ, который практически должен совпадать с районным уровнем; вопрос безопасности, связанный с территориальным подразделением ДСНС; вопрос экстренной медицины, которая находится на областном уровне, а должна находиться на местном; вопрос дорожной инфраструктуры; вопрос старших школ.

«Еще раз возвращаюсь, почему нам нужен 2020 год как горизонт. Если закон не будет принят, мы снова получим по 26 районов в каждой области с минимум 50 депутатами районных советов. Превратив эти районы в более укрупненные, все депутаты районных советов до следующих выборов зайдут в районный совет, и это будет 150 человек. Они просуществуют так до выборов, и дальше наберут снова 50 человек. Но это уже будет 50 человек, которые реально будут работать в большом районе и заниматься его проблемами», – отметил вице-премьер.

Он добавил, что у малых городов всегда есть возможность объединиться, получить статус общины и иметь не только финансовые поступления, а еще и нести ответственность. Классный пример мэра Тростянца Юрия Бовы, который пошел на выборы, получил 80% поддержки, финансы и полномочия.

«Сейчас существует проблема присоединения анклавов вокруг большого города непосредственно к нему. Но такая проблема существует во многих странах. В частности, в Германии. Здесь вопрос только в том, что сельский голова имеет деньги и не хочет объединяться. А люди лишены возможности управления своей общиной. Если бы они присоединились к городу, они бы стали депутатами городского совета и принимали бы решения, лоббировали интересы общин на расходы и на развитие своих населенных пунктов. Те, кто не присоединятся, не будут иметь вообще никакой перспективы на развитие», – подчеркнул чиновник.