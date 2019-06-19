Нацбанк пересмотрел подходы к определению системно важных банков

Национальный банк пересмотрел методологию определения системно важных банков с учетом рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA – European Banking Authority) и международных практик.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Системно важные банки концентрируют значительные объемы капитала, активов, обязательств, как правило, характеризуются значительным объемом и сложностью операций и оказывают значительное влияние на стабильность всей финансовой системы. Поэтому регулятору важно как можно точнее определить такие учреждения, поскольку их банкротство или ненадлежащее функционирование может привести к появлению рисков для финансовой стабильности”, – говорится в сообщении.

Обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка, а также предусматривает расширение перечня индикаторов системных банков и двухэтапный процесс определения таких учреждений.

Какие изменения предполагаются

На первом этапе системно важные банки определяются по девяти индикаторам, характеризующим размер активов банка, направления деятельности и степень его финансовых взаимосвязей.

На втором этапе применяется один индикатор, характеризующий уровень концентрации в отдельных банках вкладов населения, гарантиремых Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Так, Национальным банком для системно важных банков Украины установлены специальные значения норматива мгновенной ликвидности (не менее 30%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 20%).

Для них также устанавливаются повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 они обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков.