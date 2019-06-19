Главному бухгалтеру киевского метрополитена объявили о подозрении в нанесении убытков на 26 млн грн

Прокуратура объявила о подозрении главному бухгалтеру КП «Киевский метрополитен», чьи действия привели к убыткам коммунальному предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

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В прокуратуре сообщили, что действия должностного лица квалифицированы по статье о «злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия».

«В 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычтены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что привело к ущербу предприятию на сумму свыше 26 млн грн», – говорится в сообщении .

В прокуратуре добавили, что в рамках досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП «Киевский метрополитен».