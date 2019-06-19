Нафтогаз заплатит 6,2 млн грн за подготовку к выпуску евробондов

Нафтогаз объявил тендер на покупку аудиторских услуг для подготовки к выпуску еврооблигаций компании. Ожидаемая стоимость услуги составляет 6,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«Основными задачами, которые должны быть реализованы, являются подготовка и выпуск писем-заверений для выпуска еврооблигаций, а также просмотр и предоставление комментариев относительно другой информации Проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности. Подготовка соответствующих документов является стандартным условием для выпуска еврооблигаций», – сообщают в Нафтогазе.

Отметим, что разговоры о выпуске евробондов Нафтогазом продолжаются еще с 2018 года. Сейчас компания с помощью евробондов стремится профинансировать закупку дополнительных объемов газа для беспроблемного прохождения отопительного сезона.