Освобождение от НДС импорта солнечных батарей способствовало недовыполнению бюджета по доходам - Минфин

Принятые Верховной Радой изменения в налоговое законодательство, которыми освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость солнечные батареи, импортируемые в Украину, привело к тому, что бюджет с начала года не выполняется по доходам.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В Минфине отмечают, что за 5 месяцев 2019 налоговые и таможенные поступления в бюджет были несколько ниже тех, которые предусмотрены планом. Главными причинами этого являются меньший курс валют, освобождение депутатами от налогообложения НДС солнечных панелей, сокращение производства табака и меньшие объемы импорта.
В то же время в Минфине заявляют, что указанные факторы являются временными, и в будущем Минфин сможет выполнить бюджет по доходам в полном объеме.
«Ряд из этих причин носят временный характер. Импорт газа повышается по сравнению с началом года, улучшает показатели выполнения поступлений от НДС. Производство табачных изделий растет теперь после падения в первом квартале, что положительно влияет на динамику поступлений от акциза», – сообщают в Минфине.
По данным ведомства, недостачи в поступлениях от налогов и пошлин компенсировали за счет заимствований и выпусков облигаций.
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