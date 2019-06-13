0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Освобождение от НДС импорта солнечных батарей способствовало недовыполнению бюджета по доходам - Минфин

Освобождение от НДС импорта солнечных батарей способствовало недовыполнению бюджета по доходам - Минфин

Принятые Верховной Радой изменения в налоговое законодательство, которыми освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость солнечные батареи, импортируемые в Украину, привело к тому, что бюджет с начала года не выполняется по доходам.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В Минфине отмечают, что за 5 месяцев 2019 налоговые и таможенные поступления в бюджет были несколько ниже тех, которые предусмотрены планом. Главными причинами этого являются меньший курс валют, освобождение депутатами от налогообложения НДС солнечных панелей, сокращение производства табака и меньшие объемы импорта.

В то же время в Минфине заявляют, что указанные факторы являются временными, и в будущем Минфин сможет выполнить бюджет по доходам в полном объеме.

«Ряд из этих причин носят временный характер. Импорт газа повышается по сравнению с началом года, улучшает показатели выполнения поступлений от НДС. Производство табачных изделий растет теперь после падения в первом квартале, что положительно влияет на динамику поступлений от акциза», – сообщают в Минфине.

По данным ведомства, недостачи в поступлениях от налогов и пошлин компенсировали за счет заимствований и выпусков облигаций.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.