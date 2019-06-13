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Топ 10 наиболее популярных смартфонов среди украинцев (инфографика)

Топ 10 наиболее популярных смартфонов среди украинцев (инфографика)

Аналитики платформы OLX рассказали, какие бренды смартфонов были самыми популярными в первом полугодии 2019 года.

Среди всех мобильных телефонов украинцев больше всего интересует iPhone — на него пришлось 60% активности пользователей. За первые полгода 2019 года на объявления по продаже «яблок» откликнулись 437 млн раз.

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В пятерку популярных брендов вошли 3 «китайца» — Xiaomi, Meizu и Huawei, а корейский Samsung получил 76 млн откликов и занял 3 место. Так как это составляет всего 10% от общего количества реакций на платформе, мобильные устройства Apple оказались в шесть раз интереснее смартфонов Samsung.

Наименьшей популярностью пользовались кнопочные телефоны Voxtel. Потенциальные покупатели указанных устройств позвонили или написали по объявлению всего 3 тыс. раз. Столько же пользователи интересовались брендом Helio.

Топ-10 брендов смартфонов (по количеству откликов на объявления):

1. Apple — 437 млн;
2. Xiaomi — 116 млн;
3. Samsung — 76 млн;
4. Meizu — 31 млн;
5. Huawei — 21 млн;
6. LG — 9 млн;
7. Lenovo — 8 млн;
8. Nokia — 7 млн;
9. HTC — 5 млн;
10. Sony — 4 млн.

Если разделить пользователей на владельцев Android и Apple, их объединит одна общая черта — заинтересованность iPhone 7. За последние два месяца эту модель искали чаще всего и те, и другие — 140 000 раз. В целом, пользователи «яблок» неизменно интересуются iOS продукцией, их топ-10 запросов составляют только айфоны.

А вот выбор владельцев Android более разнообразен — в десятке по количеству запросов кроме моделей Apple также присутствуют Samsung, Xiaomi, Huawei и Redmi Note 7.

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По материалам ITC.ua
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