0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

«Индекс смартфона»: сколько смартфонов может купить украинец за свой месячный доход (инфографика)

«Индекс смартфона»: сколько смартфонов может купить украинец за свой месячный доход (инфографика)

В компании Moyo составили «индекс смартфона» — соотношение, которое показывает, сколько смартфонов может купить человек за свой месячный доход. Таким образом компания попыталась отобразить изменения покупательной способности в Украине наподобие более известного «индекса Big Mac», который считают с 2014 года.

Разумеется, речь идет не об iPhone, а о «среднестатистических» смартфонах. То есть, бюджетных моделях популярных корейских и китайских производителей на операционной системе Android стоимостью около $200.

Средняя зарплата, по расчетам Moyo, в 2019 году составила $385 или около 10 000 грн (использовались данные Государственной службы статистики Украины и GfK Ukraine).

В 2019 году «индекс смартфона» составил 1,9 — то есть украинец может купить почти два смартфона за одну зарплату. В компании отмечают, что это самый высокий результат за последние 6 лет.

В долларовом эквиваленте максимальную зарплату украинцы получали в 2013 году. Но за шесть лет смартфоны существенно подешевели. При средней зарплате $394 и цене смартфона $241 в 2013 году индекс составил 1,6. Тогда как на начало 2019 году он вырос до 1,9 ($385 — средняя зарплата и $203 — средняя цена смартфона).

Минимальное значение «индекса смартфона» пришлось на 2015 год, когда при средней зарплате $172 за смартфон отдавали $163.

Хотите купить новый телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.

Сравнить и заказать кредит

По материалам AIN.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.