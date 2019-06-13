«Индекс смартфона»: сколько смартфонов может купить украинец за свой месячный доход (инфографика)

В компании Moyo составили «индекс смартфона» — соотношение, которое показывает, сколько смартфонов может купить человек за свой месячный доход. Таким образом компания попыталась отобразить изменения покупательной способности в Украине наподобие более известного «индекса Big Mac», который считают с 2014 года.

Разумеется, речь идет не об iPhone, а о «среднестатистических» смартфонах. То есть, бюджетных моделях популярных корейских и китайских производителей на операционной системе Android стоимостью около $200.

Средняя зарплата, по расчетам Moyo, в 2019 году составила $385 или около 10 000 грн (использовались данные Государственной службы статистики Украины и GfK Ukraine).

В 2019 году «индекс смартфона» составил 1,9 — то есть украинец может купить почти два смартфона за одну зарплату. В компании отмечают, что это самый высокий результат за последние 6 лет.

В долларовом эквиваленте максимальную зарплату украинцы получали в 2013 году. Но за шесть лет смартфоны существенно подешевели. При средней зарплате $394 и цене смартфона $241 в 2013 году индекс составил 1,6. Тогда как на начало 2019 году он вырос до 1,9 ($385 — средняя зарплата и $203 — средняя цена смартфона).

Минимальное значение «индекса смартфона» пришлось на 2015 год, когда при средней зарплате $172 за смартфон отдавали $163.

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