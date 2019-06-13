«Индекс смартфона»: сколько смартфонов может купить украинец за свой месячный доход (инфографика)

В компании Moyo составили «индекс смартфона» — соотношение, которое показывает, сколько смартфонов может купить человек за свой месячный доход. Таким образом компания попыталась отобразить изменения покупательной способности в Украине наподобие более известного «индекса Big Mac», который считают с 2014 года.
Разумеется, речь идет не об iPhone, а о «среднестатистических» смартфонах. То есть, бюджетных моделях популярных корейских и китайских производителей на операционной системе Android стоимостью около $200.
Средняя зарплата, по расчетам Moyo, в 2019 году составила $385 или около 10 000 грн (использовались данные Государственной службы статистики Украины и GfK Ukraine).
В 2019 году «индекс смартфона» составил 1,9 — то есть украинец может купить почти два смартфона за одну зарплату. В компании отмечают, что это самый высокий результат за последние 6 лет.
В долларовом эквиваленте максимальную зарплату украинцы получали в 2013 году. Но за шесть лет смартфоны существенно подешевели. При средней зарплате $394 и цене смартфона $241 в 2013 году индекс составил 1,6. Тогда как на начало 2019 году он вырос до 1,9 ($385 — средняя зарплата и $203 — средняя цена смартфона).
Минимальное значение «индекса смартфона» пришлось на 2015 год, когда при средней зарплате $172 за смартфон отдавали $163.
Хотите купить новый телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 2391 8
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)8 ч. назад - 1644 5
Людей уже не пугают колебания гривны - Сологуб6 ч. назад - 2359 3
В России обанкротились 3 тысячи компаний3 ч. назад - 397 2
Европейский суд отказался признать логотип Adidas торговой маркой4 ч. назад - 467 2
Tesla распродает подержанные авто с двухлетней гарантией11 ч. назад - 4463 1
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с НафтогазомВчера, 20:00 - 2391 8
Людей уже не пугают колебания гривны - Сологуб6 ч. назад - 2359 3
Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)10 ч. назад - 2196 1
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)8 ч. назад - 1644 5
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)8 ч. назад - 768
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1139 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1815
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1502
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8368 14