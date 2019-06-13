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Банки-банкроты в I квартале получили более 2 млрд грн

Банки-банкроты в I квартале получили более 2 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц в I квартале реализовал активы неплатежеспособных банков на общую сумму 2 079,8 млн грн.

В Фонде сообщили, что среди крупнейших реализованных в указанный период активов, в частности, права требования по кредитным договорам банка «Надра», в обеспечение по которым передан недостроенный ТРЦ «Республика». Цена актива по результатам аукциона на площадке «ProZorro.Продажи» составила около 777 млн грн, или на уровне 30% от его номинальной стоимости.

Другим значительным активом, который был реализован в этот период, – права требования банка «Форум»по кредитным договорам ГК WOG. В результате открытых торгов в системе «ProZorro.Продажи» этот актив был продан за почти 405 млн грн.

В течение I квартала 2019 года больше всего средств от реализации активов поступило в такие банки: «Надра» – 876,8 млн грн; «Форум» – 534,8 млн грн; Дельта Банк – 124,7 млн грн; Диамантбанк – 63,2 млн грн; Родовид Банк – 54,1 млн грн; «Финансы и Кредит» – 53,8 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
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