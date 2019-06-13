В Кабмине предложили создать Министерство цифровой экономики

Украина должна последовать примеру европейских коллег и преобразовать традиционное Министерство экономического развития и торговли в Министерство цифровой экономики Украины.
Такое заявление во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сделал первый вицепремьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
“Министерство экономического развития следует наделить полномочиями в сфере развития цифровой экономики. Уже 3 года Минэкономразвития активно развивает цифровую повестку дня для Украины, однако следует сократить несвойственные функции других органов власти в сфере цифровизации. Украина должна последовать примеру коллег-европейцев и изменить традиционное Министерство экономики на Министерство цифровой экономики Украины “, – сказал Кубив.
Он также отметил, что следует оптимизировать работу комитетов парламента и создать комитет по цифровой экономике.
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