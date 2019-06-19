В США запустили сервис для расчета инфляции по снимкам товаров с ценниками

Американские предприниматели Дэвид Солофф и Джозеф Райзенгер запустили сервис Premise, который на основе снимков товаров с ценниками с помощью технологий Big Data рассчитывает уровень инфляции в развивающихся странах.

Об этом пишет vc.ru.

В рамках системы сбора данных о ценах пользователи из развивающихся стран ежедневно получают так называемые списки покупок — перечень товаров, как правило, скоропортящихся, у которых необходимо сфотографировать ценники в магазинах и на рынках.

С помощью этой информации хедж-фонды и инвестиционные компании смогут анализировать уровень инфляции и измерить риски вхождения на рынки той или иной страны, а местный бизнес — оценить реальную стоимость продукции в городе или в стране.

За каждое выполненное задание пользователи получают от 10 до 40 центов, в зависимости от сложности.