Впервые владельцы акций Apple получили дивиденды на территории Украины

Украинские акционеры впервые получили дивиденды от инвестиций в акции американской компании Apple на территории Украины.

Как сообщили в пресс-службе Национального депозитария Украины (НДУ), американская компания Apple выплатила дивиденды своим акционерам, в том числе тем, которые находятся на территории Украины.

Первая выплата произошла 16 мая 2019 года, а на счет НДУ деньги были зачислены 14 июня.

Как отмечает ООО «БТС Брокер», дивиденды получили все владельцы акций Apple, на счетах которых учитывался этот финансовый инструмент. Сумма не разглашается.

Акции Apple 12 марта 2019 года были допущены к обращению в Украине (продажи начались на Украинской бирже). Благодаря корреспондентским отношениям Национального депозитария Украины (НДУ) с международным депозитарием Clearstream Banking Luxembourg акции американской корпорации начали учитываться в национальной депозитарной системе.

Акционер получает информацию о выплатах дивидендов или общем собрании через НДУ. Кроме того, по собственному желанию конечный владелец акций Apple может виртуально проголосовать за те или иные решения, которые принимаются на общем собрании.

Обслуживание выплаты дивидендов по акциям Apple проводилось с учетом норм валютного законодательства США (FATCA), согласно которому налог в размере 30% взимается у источника получения прибыли, если владелец вовремя не прошел соответствующую процедуру по сертификации для ухода от налогообложения.

Акции Apple вошли в набор самых популярных акций среди американских инвесторов, иностранные СМИ называют — FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google).

За последние 5 лет этими компаниями освоено примерно 37% всей капитализации индекса S&P 500, которая сегодня оценена в $25 трлн. За это время акции Apple выросли на 110,57%, в то время как индекс S&P 500 прибавил лишь 48,8%.