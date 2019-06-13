Во Всемирном банке помогут Украине с проектами государственно-частного партнерства

Правительство подписало меморандум с Международной финансовой корпорацией группы Всемирного банка для привлечения международных экспертов к работе над проектами государственно-частного партнерства.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в ВР.

“Вчера мы подписали меморандум с Международной финансовой корпорацией группы Всемирного банка, чтобы привлечь международных экспертов и международный опыт к работе над проектами государственно-частного партнерства”, – отметил Кубив.

Он добавил, что это эффективный инструмент привлечения крупных инвестиций в строительство дорог, портов, мостов, крупных инфраструктурных объектов, а также проведения широкополосного Интернета по всей территории Украины.

“Уже несколько пилотных проектов и даже инвесторов, ожидающих возможности принять участие в этих проектах. Примеры – в Европе, примеры в Турции, примеры в Австралии из разных областей государственно-частного партнерства. Воплощение таких проектов означает качественные дороги и плюс 5-7% ежегодного роста ВВП, а также десятки тысяч новых рабочих мест в различных регионах Украины”, – добавил первый вице-премьер.