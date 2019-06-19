Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров – средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.

Несмотря на это, львиная доля украинцев до сих пор живут со значительно меньшими пенсиями.

Главный способ увеличить размер будущей выплаты – работать официально. Чем выше “белая” зарплата, тем лучше. Если же человек официально трудоустроен, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

По словам юриста Александра Плахотника, те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию, они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и субсидию.

“Единственная возможность защитить свои права – правильно оформить трудовые отношения. Если вы просто на словах договорились выполнять любую работу за ежемесячную плату, деньги в конверте, то такой работодатель вам ничего не должен”, – отметил юрист.

Вторая возможность поднять сумму выплат – выйти на пенсию позже. В частности, за каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, надбавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

Например, если человек заработал на пенсию в размере 3 тыс. гривен, но при этом решил получать ее не в 60, а в 61 год, размер выплаты увеличится как минимум на 180 гривен. А если выйти на заслуженный отдых на 6 лет позже – пенсия увеличится на 1170 гривен.