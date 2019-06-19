0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)

Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров – средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.

Несмотря на это, львиная доля украинцев до сих пор живут со значительно меньшими пенсиями.

Главный способ увеличить размер будущей выплаты – работать официально. Чем выше “белая” зарплата, тем лучше. Если же человек официально трудоустроен, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

По словам юриста Александра Плахотника, те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию, они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и субсидию.

“Единственная возможность защитить свои права – правильно оформить трудовые отношения. Если вы просто на словах договорились выполнять любую работу за ежемесячную плату, деньги в конверте, то такой работодатель вам ничего не должен”, – отметил юрист.

Вторая возможность поднять сумму выплат – выйти на пенсию позже. В частности, за каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, надбавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

Например, если человек заработал на пенсию в размере 3 тыс. гривен, но при этом решил получать ее не в 60, а в 61 год, размер выплаты увеличится как минимум на 180 гривен. А если выйти на заслуженный отдых на 6 лет позже – пенсия увеличится на 1170 гривен.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.