Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров – средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.
Несмотря на это, львиная доля украинцев до сих пор живут со значительно меньшими пенсиями.
Главный способ увеличить размер будущей выплаты – работать официально. Чем выше “белая” зарплата, тем лучше. Если же человек официально трудоустроен, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.
По словам юриста Александра Плахотника, те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию, они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и субсидию.
“Единственная возможность защитить свои права – правильно оформить трудовые отношения. Если вы просто на словах договорились выполнять любую работу за ежемесячную плату, деньги в конверте, то такой работодатель вам ничего не должен”, – отметил юрист.
Вторая возможность поднять сумму выплат – выйти на пенсию позже. В частности, за каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, надбавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.
Например, если человек заработал на пенсию в размере 3 тыс. гривен, но при этом решил получать ее не в 60, а в 61 год, размер выплаты увеличится как минимум на 180 гривен. А если выйти на заслуженный отдых на 6 лет позже – пенсия увеличится на 1170 гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топ-5 доступных спорткаров 2019 года3 ч. назад - 292 3
В Египте будут использовать украинские трамваи11 ч. назад - 3002 3
Рассказали, какие автомобили являются самыми надежнымиВчера, 19:06 - 8760 2
Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробега8 ч. назад - 9570 1
В Украине ускорился рост инвестиций5 ч. назад - 277 1
Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробега8 ч. назад - 9570 1
Рассказали, какие автомобили являются самыми надежнымиВчера, 19:06 - 8760 2
На видео показали электрический «Гелик» за 550 евро18 ч. назад - 5232
В Египте будут использовать украинские трамваи11 ч. назад - 3002 3
Глава Xiaomi анонсировал новую серию смартфонов14 ч. назад - 2803
ЗАЗ представил новую модель городского автобусаПозавчера, 15:10 - 20487 21
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 3911
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1494 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2043
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1649