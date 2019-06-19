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Стало известно, в каких странах Huawei запустит свою ОС в первую очередь

Стало известно, в каких странах Huawei запустит свою ОС в первую очередь

Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, к настоящему моменту Huawei зарегистрировала торговую марку Hongmeng – а именно так, предположительно, будет называться собственная ОС компании – на территории около 40 стран мира.

На данный момент в их число, помимо Китая, входят все государства-члены Европейского союза, Австралия, Канада, Камбоджа, Индонезия, Индия, Мексика, Швейцария и Таиланд.

Во всех этих странах Huawei подавала заявку на регистрацию сразу двух торговых марок: собственно Hongmeng и Ark OS. Последняя, по слухам, является адаптированным наименованием операционной системы для международного рынка. Скорее всего, двойная регистрация предназначалась для закрепления компанией своих прав на бренд, который, по ее мнению, должен официально принадлежать ей на случай каких-либо споров относительно его дальнейшего использования конкурентами.

Сам факт обладания торговой маркой в 40 странах мира вовсе не гарантирует операционной системе успех. Чтобы Hongmeng, или Ark OS действительно могла спорить с Android, Huawei предстоит привлечь внимание разработчиков, убедив их опубликовать свой софт в магазине приложений App Gallery. А, учитывая давление со стороны правительства США на американские компании, существует большая вероятность того, что в этом китайцы могут не преуспеть. Что будет тогда – увидим ближе к концу года.

По материалам internetua.com
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