Нафтогаз привлечет инвестиции для добычи газа из истощенных месторождений

Нафтогаз планирует привлечь инвестиции от трех иностранных компаний и одной украинской в ​​развитие добычи газа из истощенных месторождений.

На данный момент компания квалифицировала эти компании, а в дальнейшем заключит с ними соответствующие соглашения, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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Отмечается, что среди квалифицированных компаний Baker Hughes (США), консорциум «Энергетической инженерии Синьцзян Бейкен» и «Нефтяной инженерии Чжуншу Шэнли» (Китай), Expert Petroleum Solutons SRL (Румыния), а также совместное предприятие «Полтавская газонефтяная компания».

«Суть таких соглашений – мы предоставляем месторождения и инфраструктуру, партнеры – вкладывают собственные средства в их развитие, применяют прогрессивные технологии интенсификации и передают нам добытый газ по согласованной цене. Сейчас мы завершили квалификацию – далее заключим с потенциальными партнерами соглашения о неразглашении коммерческой тайны и предоставим им всю необходимую информацию», – сообщил Коболев.