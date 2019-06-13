Аэропорт Ровно решили передать в управление частной компании

Ровенский областной совет принял решение передать международный аэропорт «Ровно» в концессию, то есть в управление частному инвестору.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
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Отмечается, что депутаты облсовета решили создать специальную комиссию, которая будет определять условия конкурса на управление аэропортом.
«Передача в концессию – это едва ли не единственный путь выхода из экономического состояния, сложившегося на сегодня. Первое заседание комиссии вероятно состоится в конце июня, или в июле», – сообщил председатель вновь созданной комиссии Сергей Свисталюк.
В частности, отмечается, что в настоящее время у аэропорта Ровно нет средств для того, чтобы рассчитываться со своими долгами. Из областного бюджета эти средства также выделить не могут.
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