НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией

Доля валютных кредитов и депозитов в портфелях большинства банков составляет сейчас 30-40%.

Об этом говорится в июньском «Отчете о финансовой стабильности» Нацбанка.

У разных банков уровень долларизации существенно отличается. Самая высокая долларизация в банках с российским государственным капиталом, присутствие которых на рынке постепенно сокращается. Очень высокая доля валютных кредитов у госбанков.

Самая низкая – у банков иностранных банковских групп: после сокращения на 15-20 п.п. с 2014 году она близка к 30%.

Постепенно ниже 40% опускается доля валютных кредитов в частных банков с украинским капиталом. Однако среди клиентов банков до сих пор многие компании с кредитами в иностранной валюте, но с доходами почти исключительно в гривне.

Чтобы избежать накопления системных рисков, вызванных долларизацией, в будущем НБУ может применить макропруденциальные инструменты, например:

повышение весов риска по активам в инвалюте;

ужесточение требований к оценке кредитного риска по активам в иностранной валюте;

проведение регулярного стресс-тестирования банков с предположением существенной девальвации гривны;

повышение нормативов обязательного резервирования для депозитов в иностранной валюте;

увеличение норматива LCR в инвалюте.

НБУ считает, что запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте, введенный законом в 2009 году, следует сохранить.