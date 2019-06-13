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НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией

НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией

Доля валютных кредитов и депозитов в портфелях большинства банков составляет сейчас 30-40%.

Об этом говорится в июньском «Отчете о финансовой стабильности» Нацбанка.

У разных банков уровень долларизации существенно отличается. Самая высокая долларизация в банках с российским государственным капиталом, присутствие которых на рынке постепенно сокращается. Очень высокая доля валютных кредитов у госбанков.

Самая низкая – у банков иностранных банковских групп: после сокращения на 15-20 п.п. с 2014 году она близка к 30%.

Постепенно ниже 40% опускается доля валютных кредитов в частных банков с украинским капиталом. Однако среди клиентов банков до сих пор многие компании с кредитами в иностранной валюте, но с доходами почти исключительно в гривне.

Чтобы избежать накопления системных рисков, вызванных долларизацией, в будущем НБУ может применить макропруденциальные инструменты, например:

  • повышение весов риска по активам в инвалюте;
  • ужесточение требований к оценке кредитного риска по активам в иностранной валюте;
  • проведение регулярного стресс-тестирования банков с предположением существенной девальвации гривны;
  • повышение нормативов обязательного резервирования для депозитов в иностранной валюте;
  • увеличение норматива LCR в инвалюте.

НБУ считает, что запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте, введенный законом в 2009 году, следует сохранить.

По материалам Финансовый клуб
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