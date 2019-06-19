99% мировых лидеров компаний прогнозируют положительную динамику доходов своей организации на протяжении следующих 3-х лет (инфографика)

Две трети руководителей в мире считают, если компания не сможет адаптироваться к постоянным изменениям, происходящим в мире, то такой бизнес, скорее всего, вынужден будет покинуть рынок.

Об этом свидетельствуют результаты пятого глобального опроса руководителей организаций 2019 Global CEO Outlook.

Топ-5 угроз для роста компаний в мире

Риск экологических / климатических изменений.

Риск, связанный с новыми / подрывными технологиями.

Риск возвращения к территориальности.

Риск в сфере кибербезопасности.

Операционный риск.

Для мировых руководителей, в отличие от украинских управленцев, первоочередным является вопрос экологических / климатических изменений. Однако 99% мировых лидеров компаний прогнозируют положительную динамику доходов своей организации на протяжении следующих 3-х лет.

В 2019 году глобальное исследование выявило признаки резкого падения уровня уверенности в мировой экономике во многих странах:

Меньше половины руководителей компаний, представляющих четыре ведущие экономики мира, уверены в росте мировой экономики: Австралия (38%), Великобритания (43%), Франция (44%) и Китай (48%).

В США уверенность руководителей в росте мировой экономики стремительно усиливается (с 52% до 87%), другие страны, начиная с прошлого года, демонстрируют несомненное снижение такой уверенности.

Подавляющее большинство руководителей (71%) в мире сказали, что рост их компании зависит от их способности воспользоваться новыми возможностями и разрушить традиционные модели в бизнесе; в Украине такого мнения придерживаются 42% руководителей компаний.