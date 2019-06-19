99% мировых лидеров компаний прогнозируют положительную динамику доходов своей организации на протяжении следующих 3-х лет (инфографика)

Две трети руководителей в мире считают, если компания не сможет адаптироваться к постоянным изменениям, происходящим в мире, то такой бизнес, скорее всего, вынужден будет покинуть рынок.
Об этом свидетельствуют результаты пятого глобального опроса руководителей организаций 2019 Global CEO Outlook.
Топ-5 угроз для роста компаний в мире
Для мировых руководителей, в отличие от украинских управленцев, первоочередным является вопрос экологических / климатических изменений. Однако 99% мировых лидеров компаний прогнозируют положительную динамику доходов своей организации на протяжении следующих 3-х лет.
В 2019 году глобальное исследование выявило признаки резкого падения уровня уверенности в мировой экономике во многих странах:
Подавляющее большинство руководителей (71%) в мире сказали, что рост их компании зависит от их способности воспользоваться новыми возможностями и разрушить традиционные модели в бизнесе; в Украине такого мнения придерживаются 42% руководителей компаний.
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