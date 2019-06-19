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99% мировых лидеров компаний прогнозируют положительную динамику доходов своей организации на протяжении следующих 3-х лет (инфографика)

99% мировых лидеров компаний прогнозируют положительную динамику доходов своей организации на протяжении следующих 3-х лет (инфографика)

Две трети руководителей в мире считают, если компания не сможет адаптироваться к постоянным изменениям, происходящим в мире, то такой бизнес, скорее всего, вынужден будет покинуть рынок.

Об этом свидетельствуют результаты пятого глобального опроса руководителей организаций 2019 Global CEO Outlook.

Топ-5 угроз для роста компаний в мире

  • Риск экологических / климатических изменений.
  • Риск, связанный с новыми / подрывными технологиями.
  • Риск возвращения к территориальности.
  • Риск в сфере кибербезопасности.
  • Операционный риск.

Для мировых руководителей, в отличие от украинских управленцев, первоочередным является вопрос экологических / климатических изменений. Однако 99% мировых лидеров компаний прогнозируют положительную динамику доходов своей организации на протяжении следующих 3-х лет.

В 2019 году глобальное исследование выявило признаки резкого падения уровня уверенности в мировой экономике во многих странах:

  • Меньше половины руководителей компаний, представляющих четыре ведущие экономики мира, уверены в росте мировой экономики: Австралия (38%), Великобритания (43%), Франция (44%) и Китай (48%).
  • В США уверенность руководителей в росте мировой экономики стремительно усиливается (с 52% до 87%), другие страны, начиная с прошлого года, демонстрируют несомненное снижение такой уверенности.

Подавляющее большинство руководителей (71%) в мире сказали, что рост их компании зависит от их способности воспользоваться новыми возможностями и разрушить традиционные модели в бизнесе; в Украине такого мнения придерживаются 42% руководителей компаний.

По материалам Finance.UA
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