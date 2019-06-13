Мессенджер Slack оценен в $23,2 млрд после размещения на Нью-Йоркской бирже

Корпоративный мессенджер Slack в четверг, 20 июня, разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Об этом пишет Wall Street Journal.

Это было сделано путем прямого листинга. Он не предусматривает привлечение компанией средств за счет выпуска новых акций и продажи их инвесторам еще до начала торгов. В ходе прямого листинга компания устанавливает лишь справочную цену, а на бирже размещаются уже существующие акции, принадлежащие ранним инвесторам или сотрудникам. До Slack только одна большая технологическая компания — Spotify — размещала акции путем прямого листинга.

Справочная цена на акции Slack составляла $26, что давало компании капитализацию в $15,7 млрд. На открытии торгов 20 июня акции торговались по $38,50, на закрытии — по $38,62 (на 49% дороже справочной цены). Капитализация компании на закрытии торгов составляла $23,2 млрд.

Успешный прямой листинг Slack может привести к тому, что другие компании, которым не нужно привлекать средства в ходе первичного размещения, также выберут такой вариант.

Мессенджер Slack появился в 2013 году. На сайте компании сообщается, что им ежедневно пользуется более 10 млн человек в более чем 150 странах. Больше 85 тыс. пользователей имеют платные аккаунты.