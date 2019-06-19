0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Эксперт спрогнозировал резкое подорожание украинской гречки

Эксперт спрогнозировал резкое подорожание украинской гречки

Повышение цен на отечественную крупу состоится уже в течение ближайших месяцев.

Об этом заявил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Стоимость гречки минимум дойдет суммы до 20-21 гривни за кило. Рост цены произойдет из-за уменьшения посевов крупы в Украине. Отмечается, импортная гречка дешевле, ее цена не изменится”, – говорится в сообщении.

А вот пшеница будет стоить меньше. Так же и лук и капуста. В августе цены на эти овощи снизятся втрое, по сравнению с весенней стоимостью.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.