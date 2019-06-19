Эксперт спрогнозировал резкое подорожание украинской гречки

Повышение цен на отечественную крупу состоится уже в течение ближайших месяцев.
Об этом заявил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“Стоимость гречки минимум дойдет суммы до 20-21 гривни за кило. Рост цены произойдет из-за уменьшения посевов крупы в Украине. Отмечается, импортная гречка дешевле, ее цена не изменится”, – говорится в сообщении.
А вот пшеница будет стоить меньше. Так же и лук и капуста. В августе цены на эти овощи снизятся втрое, по сравнению с весенней стоимостью.
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