Российский Внешэкономбанк подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Российский государственный инвестиционный банк Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка в Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление учреждения в пятницу, 21 июня.

В ВЭБ считают, что Украина нарушила положения соглашения между украинским Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

“За последние несколько лет украинская власть нарушила все гарантии, которые сами же предоставила в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки”, – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.

Утверждается, что ранее ВЭБ направил Украине письменное сообщение об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию нанесенного ущерба. Однако украинская сторона не проявила желания добровольно разрешить противоречия и продолжает игнорировать принятые на себя обязательства.

ВЭБ приобрел украинский Проминвестбанк в 2008 году. В российском банке оценивают инвестиции в развитие украинского финучреждения в $2,7 млрд и отмечают, что “они были обесценены в результате дискриминационного правового регулирования со стороны украинской власти”.