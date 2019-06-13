Российский Внешэкономбанк подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Российский государственный инвестиционный банк Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка в Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление учреждения в пятницу, 21 июня.
В ВЭБ считают, что Украина нарушила положения соглашения между украинским Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.
“За последние несколько лет украинская власть нарушила все гарантии, которые сами же предоставила в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки”, – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.
Утверждается, что ранее ВЭБ направил Украине письменное сообщение об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию нанесенного ущерба. Однако украинская сторона не проявила желания добровольно разрешить противоречия и продолжает игнорировать принятые на себя обязательства.
ВЭБ приобрел украинский Проминвестбанк в 2008 году. В российском банке оценивают инвестиции в развитие украинского финучреждения в $2,7 млрд и отмечают, что “они были обесценены в результате дискриминационного правового регулирования со стороны украинской власти”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
УЗ просит у Рады 7 млрд грн на закупку пригородных поездовВчера, 13:44 - 856 21
"Не мешать бизнесу": Президент озвучил важную задачу для государства на пять летВчера, 20:01 - 1412 8
Зеленский назвал сумму, которая нужна для восстановления ДонбассаВчера, 16:16 - 1166 5
Как рассчитать сумму налога на заграничные посылки (инфографика)Вчера, 13:05 - 3659 5
На Троещину хотят запустить и метро, и трам-трейнВчера, 15:17 - 1942 4
ПриватБанк назвал дату запуска нового Приват24Вчера, 15:34 - 2920 2
На Троещину хотят запустить и метро, и трам-трейнВчера, 15:17 - 1942 4
Маск "сравнял" цены на черную и серебряную TeslaВчера, 17:23 - 1809
Как отличаются цены на продукты в государствах-членах ЕСВчера, 21:03 - 1595
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов4 ч. назад - 1567 2
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Позавчера, 12:10 - 3436
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1347 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1937
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1581
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8756 14