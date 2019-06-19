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В этом году на дорожную разметку в Киеве выделили 3 млн грн

В этом году на дорожную разметку в Киеве выделили 3 млн грн

В бюджете этого года на нанесение дорожной разметки на дорогах Киева выделено 3 млн грн, что в 10 раз меньше необходимого.

Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации “Киевавтодор” Валентин Осипов.

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По его словам, на выполнение работ по нанесению дорожной разметки бюджетом города Киева на 2019 предусмотрены для корпорации “Киевавтодор” средства в сумме 3 млн грн. Как отметил чиновник, это в 10 раз меньше необходимой потребности.

За эти деньги разметка будет нанесена на улицах и дорогах, имеющих первостепенное значение. Преимущественно это магистральные улицы центральной части города, и улицы, на которых необходимо восстановить полосу общественного транспорта.

В то же время, по информации чиновника, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА пока ищет дополнительные средства на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети города.

По материалам УНН
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