Отныне зарегистрировать общественную организацию в Украине можно онлайн

В Украине заработала новая электронная услуга, позволяющая зарегистрировать общественную организацию со статусом юридического лица.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Новация доступна на портале “Он-лайн будинок юстиції” и Правительственном портале в разделе “Электронные услуги”.

Электронная услуга обеспечивает возможность как подать документы, так и получить ответ о регистрации ОО онлайн. Таким образом, услуга исключает необходимость посещать центры предоставления административных услуг или субъектов государственной регистрации заявителям лично.

Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ОО, нужно:

авторизоваться в персональном кабинете “Он-лайн будинку юстиції”,

сформировать заявление,

включить в нее перечень необходимых документов в формате PDF ,

, поставить на документах электронную подпись,

после чего указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения.

Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня.

Ключевая особенность электронной услуги заключается в том, что отныне учредители организации, находясь в разных местах, могут подписывать документы дистанционно. Заявитель предоставляет доступ к поданным документам соучредителям организации по ссылке. После подписи всеми соучредителями документы автоматически направляются госрегистратору. По мнению разработчиков е-услуги, это добавляет много удобств активистам, проживающим в разных городах Украины или временно находящимся за ее пределами.