Отныне зарегистрировать общественную организацию в Украине можно онлайн

В Украине заработала новая электронная услуга, позволяющая зарегистрировать общественную организацию со статусом юридического лица.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Новация доступна на портале “Он-лайн будинок юстиції” и Правительственном портале в разделе “Электронные услуги”.
Электронная услуга обеспечивает возможность как подать документы, так и получить ответ о регистрации ОО онлайн. Таким образом, услуга исключает необходимость посещать центры предоставления административных услуг или субъектов государственной регистрации заявителям лично.
Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ОО, нужно:
Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня.
Ключевая особенность электронной услуги заключается в том, что отныне учредители организации, находясь в разных местах, могут подписывать документы дистанционно. Заявитель предоставляет доступ к поданным документам соучредителям организации по ссылке. После подписи всеми соучредителями документы автоматически направляются госрегистратору. По мнению разработчиков е-услуги, это добавляет много удобств активистам, проживающим в разных городах Украины или временно находящимся за ее пределами.
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