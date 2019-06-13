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Отныне зарегистрировать общественную организацию в Украине можно онлайн

Отныне зарегистрировать общественную организацию в Украине можно онлайн

В Украине заработала новая электронная услуга, позволяющая зарегистрировать общественную организацию со статусом юридического лица.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Новация доступна на портале “Он-лайн будинок юстиції” и Правительственном портале в разделе “Электронные услуги”.

Электронная услуга обеспечивает возможность как подать документы, так и получить ответ о регистрации ОО онлайн. Таким образом, услуга исключает необходимость посещать центры предоставления административных услуг или субъектов государственной регистрации заявителям лично.

Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ОО, нужно:

  • авторизоваться в персональном кабинете “Он-лайн будинку юстиції”,
  • сформировать заявление,
  • включить в нее перечень необходимых документов в формате PDF,
  • поставить на документах электронную подпись,
  • после чего указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения.

Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня.

Ключевая особенность электронной услуги заключается в том, что отныне учредители организации, находясь в разных местах, могут подписывать документы дистанционно. Заявитель предоставляет доступ к поданным документам соучредителям организации по ссылке. После подписи всеми соучредителями документы автоматически направляются госрегистратору. По мнению разработчиков е-услуги, это добавляет много удобств активистам, проживающим в разных городах Украины или временно находящимся за ее пределами.

По материалам Урядовий портал
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