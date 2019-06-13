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Электрическую сеть стран Балтии синхронизируют с ЕС до 2025 года

Электрическую сеть стран Балтии синхронизируют с ЕС до 2025 года

В четверг в помещении Еврокомиссии состоялось подписание политической дорожной карты по синхронизации электрической сети Балтийских государств с Континентальной Европейской сетью через территорию Польши.

Соответствующее сообщение обнародовали на сайте Европейской комиссии.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вице-президент Еврокомиссии Шефчович присутствовали во время церемонии. В мероприятии также приняли участие Президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Синхронизация Балтийских государств с сетью Центральной Европы является главным и одним из самых показательных проектов в рамках Энергетического Союза, конкретное проявление европейской солидарности в вопросах энергетической безопасности. Дорожная карта, которая была принята, определяет целевую дату – 2025 – для полной синхронизации», – говорится в сообщении.

Еврокомиссия напомнила, что 19 марта 2019 года в рамках Инструмента взаимосоединения Европы было подписано грантовое соглашение, предусматривающее выделение 323 миллионов евро для финансирования первой фазы процесса синхронизации, покрывающее 75 процентов необходимых для этого общих расходов.

По материалам УКРИНФОРМ
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