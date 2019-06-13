Электрическую сеть стран Балтии синхронизируют с ЕС до 2025 года

В четверг в помещении Еврокомиссии состоялось подписание политической дорожной карты по синхронизации электрической сети Балтийских государств с Континентальной Европейской сетью через территорию Польши.
Соответствующее сообщение обнародовали на сайте Европейской комиссии.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вице-президент Еврокомиссии Шефчович присутствовали во время церемонии. В мероприятии также приняли участие Президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
«Синхронизация Балтийских государств с сетью Центральной Европы является главным и одним из самых показательных проектов в рамках Энергетического Союза, конкретное проявление европейской солидарности в вопросах энергетической безопасности. Дорожная карта, которая была принята, определяет целевую дату – 2025 – для полной синхронизации», – говорится в сообщении.
Еврокомиссия напомнила, что 19 марта 2019 года в рамках Инструмента взаимосоединения Европы было подписано грантовое соглашение, предусматривающее выделение 323 миллионов евро для финансирования первой фазы процесса синхронизации, покрывающее 75 процентов необходимых для этого общих расходов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Не мешать бизнесу": Президент озвучил важную задачу для государства на пять летВчера, 20:01 - 1845 8
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса5 ч. назад - 2298 4
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)7 ч. назад - 2439 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов10 ч. назад - 2357 3
В июле газ для промышленности подешевеет почти на 13%8 ч. назад - 223 2
Межбанк: чего ждать по доллару8 ч. назад - 2956
НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией6 ч. назад - 2484
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)7 ч. назад - 2439 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов10 ч. назад - 2357 3
Авиакомпании мира выстроились в очередь за новым сверхдальним самолетом Airbus9 ч. назад - 2033 1
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса5 ч. назад - 2181 4
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Позавчера, 12:10 - 3542
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1378 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1967
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1599