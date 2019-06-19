За три месяца украинцам задолжали более двух миллиардов "больничных"

В Фонде социального страхования заявляют об отсутствии финансирования задолженности на материальное обеспечение за период 25 апреля – 14 июня во сумме2 003,9 млн гривен.
Об этом говорится в ответе на информационный запрос Укринформа.
“По состоянию на 18.06.2019 года остается непрофинансированной задолженность на материальное обеспечение за период с 25.04 по 14.06 (34 рабочих дня) – 2 003,9 млн грн: просроченная задолженность (24 дней) – 1 393,1 гривен, срочная задолженность (10 дней) – 610,8 млн гривен”, – говорится в сообщении.
В ФСС также отмечают, что бюджетом Фонда социального страхования Украины на 2018 год, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 14 февраля 2018 № 70 (с изменениями), предусмотрено поступление доли единого взноса в сумме 20 424,1 млн грн, однако Фондом недополучена доля единого взноса на сумму 834,8 млн гривен.
Также отмечается, что в соответствии с ч. 1 ст. 34 закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” от 23 сентября 1999 № 1105 “финансирование страхователей для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам осуществляется рабочими органами Фонда в порядке, установленном правлением Фонда”.
“Пособие по временной нетрудоспособности за первые пять дней временной нетрудоспособности должно быть выплачено работнику работодателем в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, а за дни временной нетрудоспособности, начиная с шестого, в ближайший срок, установленный для выплаты заработной платы, после получения финансирования от рабочего органа Фонда работодателем на основании поданного им заявления-расчета”, – говорится в сообщении.
При этом в ФСС отмечают, что исполнительная дирекция и ее рабочие органы не осуществляют непосредственную выплату материального обеспечения застрахованному лицу, а только финансируют страхователей, которые в свою очередь выплачивают материальное обеспечение застрахованным лицам.
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