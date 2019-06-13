У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов

Президент Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов для дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине.

Об этом написала в Facebook его пресс-секретарь Юлия Мендель.

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“Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды Президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ”, – сообщила она.

В частности, отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины.

Кроме того, отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов – теперь нотариусам можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости.

“Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого “бонуса” его искривляло и приводило к возникновению “серого” рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту “под столом”, – подчеркнула Мендель.

Она добавила, что стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь должна снизиться.

Отменяются также отдельные положения и пункты еще 31 указа, в том числе отменяются отдельные абзацы и пункты указов об изменениях в другие указы.

Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются лишь восемь указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один – Ющенко в 2005 году. Под отмену не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко – лишь одна из статей его указа по положению о Генштабе ВСУ.