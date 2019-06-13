Банк Англии: криптовалюта от Facebook потребует жесткого регулирования

Управляющий Банка Англии Марк Карни прокомментировал инициативу Facebook по запуску криптовалюты Libra, заявив, что она должна соответствовать «самым высоким стандартам» в мировом регулировании.

Об этом сообщает CoinDesk.

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Он отметил, что центробанк Соединенного Королевства намерен «очень внимательно» изучить криптовалюту Libra совместно с различными регуляторами, включая страны G7, Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, а также Совет по финансовой стабильности.

При этом Карни остается «непредубежденным» в отношении Libra и технологии, которая может способствовать трансграничным денежным переводам.