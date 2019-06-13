0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Банк Англии: криптовалюта от Facebook потребует жесткого регулирования

Банк Англии: криптовалюта от Facebook потребует жесткого регулирования

Управляющий Банка Англии Марк Карни прокомментировал инициативу Facebook по запуску криптовалюты Libra, заявив, что она должна соответствовать «самым высоким стандартам» в мировом регулировании.

Об этом сообщает CoinDesk.

Читайте также: Компания Facebook представила собственную криптовалюту

Он отметил, что центробанк Соединенного Королевства намерен «очень внимательно» изучить криптовалюту Libra совместно с различными регуляторами, включая страны G7, Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, а также Совет по финансовой стабильности.

При этом Карни остается «непредубежденным» в отношении Libra и технологии, которая может способствовать трансграничным денежным переводам.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.