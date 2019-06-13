Украина готова помочь Молдове импортировать газ из ЕС без участия Газпрома — Укртрансгаз

Укртрансгаз предлагает молдовским поставщикам воспользоваться мощностями украинской ГТС, чтобы самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости.
«Укртрансгаз направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдовскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом. Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской Федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдовским потребителям», — говорится в сообщении.
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В Укртрансгазе напомнили, что уже больше трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия Газпрома.
«Благодаря возможностям ГТС Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС. Молдовские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости», — добавили в компании.
Укртрансгаз также предложил молдавской стороне создать запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки зимой. Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в Молдове.
«Официальное предложение было направлено молдовской стороне весной этого года. Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения между ГТС Украины и Молдовы в соответствии с европейскими правилами. Кроме того, молдовские трейдеры должны подписать соглашения на транспортировку и хранение газа. Эти соглашения не создают финансовых обязательств для молдовской стороны, но одновременно дают возможность транспортировать газ украинской ГТС с целью импорта газа в Молдову или закачать газ в украинские хранилища газа при необходимости», — рассказали в Укртрансгазе.
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