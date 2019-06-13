Польша готова соединить свой газопровод с украинским

Польша готова расширить свою газовую систему с украинской при помощи интерконнектора в Германовицах.
Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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“Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить”, – заявил Наимский.
По его словам, пока “с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Украине, мы ждем этого, и, возможно, новая власть в Украине будет стремиться ускорить процесс”.
При этом Наимский отметил, что польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае.
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