Правительство может не выполнить бюджет на 2019 и урезать расходы

В Национальном банке Украины считают, что сейчас существует высокий риск секвестра бюджета (пересмотра государственных расходов в сторону уменьшения из-за нехватки средств).

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2018 года.

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В частности, по данным НБУ, за 5 месяцев 2019 года в бюджет не поступило 28,2 миллиарда гривен по сравнению с плановыми поступлениями. Налоговые поступления за этот период выросли всего на 4,8%, в то время как в бюджете был предусмотрен рост на 13,8%.

«Недобор налогов был временно компенсирован за счет долговых заимствований, а также благодаря Национальному банку, который с опережением графика перечислил в бюджет 64.9 млрд грн (из которых сверхплановые перечисления составили 17.3 млрд грн)», – отмечают в НБУ.

Основными причинами недобора средств Нацбанк считает падение курса валют и, соответственно, поступлений от налога на добавленную стоимость от импорта, а также рост объемов возмещения НДС.

«Однако если нынешняя динамика доходов сохранится, это увеличивает вероятность секвестра бюджета. Ведь значительные краткосрочные потребности в погашении и обслуживании долга будут ограничивать возможности правительства в финансировании дефицита бюджета», – говорится в отчете Нацбанка.