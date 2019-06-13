Правительство увеличило максимально допустимое расстояние между станциями метро в 1,5 раза

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ приняло обновленные государственные строительные нормы по строительству станций метро, разрешив размещать их на расстоянии 3 км друг от друга.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
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“В новом ГСН “Метрополитены” разрешено увеличивать расстояние между новыми станциями метро до 3 км. Сейчас такое максимальное расстояние составляет 2 км. Это позволит более эффективно проектировать расположение новых станций – чтобы они размещались на перекрестке других транспортных потоков, в том числе, транспортно пересадочных узлов, где это будет наиболее оптимально”, – говорится в сообщении.
Норма касается только нового строительства и вступает в силу с 1 сентября этого года.
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