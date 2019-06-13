Минрегион разрабатывает новую стратегию развития до 2027 года - Зубко

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает новую государственную стратегию регионального развития до 2027 года.

Об этом написал на своей странице в Facebook вицепремьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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“Для быстрого развития регионов никого уже не устраивает эволюционное движение, нам нужны прорывные решения! Именно на такие решения будет ориентирована госстратегия регионального развития на период до 2027 года, над которой сейчас работает команда Минрегиона, экспертов и ученых. Нам не нужен просто очередной документ для “галочки”, он должен быть рабочим и работать на результат – развитие человеческого потенциала”, – написал он.

По его словам, ключевыми принципами, на которых будет базироваться стратегия, будет курс Украины в ЕС и НАТО, децентрализация, smart-специализация и digital-инструменты регионального развития, развитие инфраструктуры, акцент на развитие малого и среднего бизнеса, межрегиональное сотрудничество и трансграничное сотрудничество, усиление кадрового потенциала.