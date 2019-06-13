Bentley планирует все свои модели электрифицировать к 2025 году

Британский автопроизводитель объявил о намерении электрифицировать все свои модели в течение ближайших 6 лет.
Несмотря на то, что компания Bentley является автопроизводителем старой школы, она уже начала выпускать более современные модели. Стоит упомянуть хотя бы подключаемый гибридный кроссовер Bentley Bentayga, который появится в продаже до конца текущего года. Это первая электрифицированная модель марки, но на том руководство останавливаться не намерено.
По словам члена правления Bentley, отвечающего за продажи и маркетинг, компания «выпустит гибридные версии всех моделей к 2023 году».
Крис Крафт также подтвердил, что первый полностью электрический автомобиль Bentley появится к 2025 году. Мало что известно о предстоящей новинке, но топ-менеджер считает, что электромобили – это «большая часть нашего будущего». Хотя продажи электрокаров на текущий момент занимают лишь небольшую долю на всем автомобильном рынке, их популярность растет, и руководитель отметил, что более 30% покупателей роскошных автомобилей интересуются экологически чистыми машинами.
Электромобили отлично вписываются в фирменный стиль компании Bentley, поскольку силовые установки с нулевым выбросом обеспечивают мгновенный крутящий момент и тихую работу, а это еще один аспект, который тесно связан с ультра-роскошными брендами, такими как Bentley и Rolls-Royce.
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